Engellilerin bir günlük askerlik heyecanı

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ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla ve Burdur'da engelli vatandaşlar bir günlüğüne asker olmanın heyecanını yaşadı.

Muğla'da Engelliler Haftası kapsamında temsili olarak bir gün askerlik yapan engellilerin yemin töreni, Dalaman Hava Meydan Komutanlığında yapıldı.

Engelliler, ilk olarak Hava Meydan Komutanlığında temel eğitim aldı ve komutanlarla yürüyüş yaptı. Tören salonunda yerini alan askerler, Türk bayrağı ve silahların bulunduğu platforma el basarak yemin etti. Aileler yemin töreni sırasında duygulu anlar yaşadı.

Dalaman Hava Meydan Komutan Vekili Hava Pilot Yarbay Savaş Cenik, törende yaptığı konuşmada, bazen sözlerin yetersiz kaldığı anlar olduğunu, bugün de o anlardan birisini yaşadıklarını söyledi.

- Havacı asker oldular

Dalaman Hava Meydan Komutanlığına katılarak kendilerini gururlandıran 11 vatan evladının yemin ederek birer havacı asker olduğunu belirten Cenik, "Bu vatan evlatları, kutsal Türk bayrağı ve silahların üzerine el koyarak yemin ettiler. Etmiş oldukları yemin, onlara sorumluluk, bizlere onur ve gurur vermektedir. Bu yemini hayatları boyunca unutmayarak, sadık kalacaklarına güvenimiz tamdır. Sevgili Mehmetçiklerimiz andınız kutlu, yolunuz açık, bahtınız aydınlık olsun. Ne mutlu siz değerli anne ve babalara, ne mutlu kahraman Mehmetçiklerimize, ne mutlu Türk'üm diyene." dedi.

- "Kız isterken soruyorlar"

Bedensel engelli Ramazan Oğuzalp (37), Ortaca ilçesinden vatani görevini yapmak için geldiğini söyledi.

Yemin ederek asker olacağını belirten Oğuzalp, "Allah nasip ederse, bu duyguyu herkesin yaşamasını isterim. Mesela kız istemeye gittiklerinde bile 'Askerliği yaptın mı?' diyorlar ama şu an gönül rahatlığıyla 'Askerliğimi yaptım' diyebileceğim." diye konuştu.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Eylem Tan da 10 yıldır Dalaman Hava Meydan Komutanlığının, temsili askerlik uygulaması için kendilerine kapılarını açtığını ifade etti.

Tan, "4'ü bedensel engelli olmasına karşın törende kuş kadar hafiftiler. Askerlerimiz onlara çok iyi sahip çıktı. Ömürleri boyunca unutmayacakları çok ciddi bir hatıra oldu. Muhtemelen önümüzdeki birkaç ay boyunca ellerindeki kınayı göstererek, herkese askerliği anlatacaklar. Askerleri ne zaman görseler, 'Ben de yaptım' diyecekler." dedi.

Törende, yemin eden askerlere teskereleri verildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde de 5 engelli "bir günlük temsili askerlik" uygulaması kapsamında, Aksaz Deniz Üssü'nde Türk bayrağı ve silahların bulunduğu platforma el basarak yemin etti. Aileler yemin töreni sırasında duygulu anlar yaşadı. Yemin töreninin ardından engelli gençler komutanlarla pasta kesti.

Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Ertan Engerek, engelli gençler ve aileleri ile yakından ilgilendi. Engerek, yemin töreni sonrasında gençlerin "bahriyeli" olduğunu söyledi.

Marmaris Engelliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği (MENDER) tarafından organize edilen bir günlük askere gidecek 5 engelli gence asker kınası da yakıldı.

- Burdur

Burdur'da temsili askerlik uygulamasına katılacak engelliler için uğurlama töreni düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, 60 engelli asker adayının eline kına yakıldı. Daha sonra davul zurna eşliğinde eğlenen asker adayları, Burdur Valisi Şerif Yılmaz ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir asker adayı da program sonunda dua okudu.

Vali Şerif Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu duyguya ortak oldukları için mutluluklarını dile getirdi.

Yılmaz, "Askerliğini yapamayan engelli vatandaşlarımızın bu manevi hazzı yaşamaları için böyle bir fırsat doğdu. Bütün asker adaylarımız, anneler, babalar hepsi çok mutlu. Ellerine kına yaktık, geleneklerimize göre onları yolcu ettik. Artık ülkenin asker evladı olacaklar. Onların mutluluğunu paylaşmak bizi en çok mutlu eden hususlardan bir tanesidir." diye konuştu.

Engelli asker adayları ise oldukça heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

Adaylar, daha sonra eğitim ve temsili askerlik töreni için "En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla Binbaşı Maruf Kışlası'na gitti.

- Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bir günlük temsili askerlik yapacak 39 engelli genç için belediye önünde tören düzenledi.

Özel bireylerin sevincine Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel de ortak oldu. Ebru Türel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk, daire başkanları, belediye bürokratları ve asker adaylarının ailelerinin katıldığı uğurlama töreni, renkli görüntülere sahne oldu.

Ellerinde Türk bayrakları ve boyunlarına takılan al yazmalarla halay çekip, davul zurna eşliğinde zeybek oynayan engelli askerler, vatani görevlerini yapacak olmanın mutluluğunu yaşadı. Engelli gençlerin ellerine geleneklere uygun olarak asker kınası yakıldı. Askerlere kınasını Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel yaktı, hediyeler verdi.

Engelli annelerinin mutluluğunu paylaşan Ebru Türel, vatan sevgisinin önemine değinerek, özel askerlere hayırlı teskereler diledi.

Engelli anneleri, evlatlarının bir günlük de olsa vatani görevlerini yerine getirecek olmalarından dolayı duygulandı. Kimisi gözyaşlarını tutamadı.

- "Bir günlük bile olsa bu bize yeter"

Engelli asker Akif Başaran'ın annesi Ümmü Başaran, bugünü yaşatan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Oğlumun kendisine ayrı bir güveni geldi. Arkadaşlarıyla askerlik heyecanını en güzel şekilde yaşıyor. Oğlumun gözlerinin içi gülüyor. Bir günlük bile olsa bu bize yeter. En büyük asker bizim asker." dedi.

Halil Çetin'in annesi Serpil Çetin de buruk bir sevinç yaşadıklarını dile getirerek, "Şükürler olsun Allah bize nasip etti. Çok güzel bir etkinlik oldu. Biz olsak bu imkanı sağlayamazdık. Sebep olanlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Hacı Bıyık'ın annesi Gülcan Bıyık da hem hüzünlü hem de sevinçli olduğunu belirterek, engelleri aşabilmenin güzel olduğunu vurguladı. Özel asker adaylarından 28 yaşındaki Çapan Duman ile 22 yaşında Hacı Bıyık da vatani görevlerini yerine getirecek olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.







