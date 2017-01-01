Batı Akdeniz için sıcaklık artışı uyarısı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANTALYA (AA) - Antalya, Burdur ve Isparta'da sıcaklıkların hafta sonu mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının hafta sonu özellikle Burdur, Isparta ve Antalya'nın iç kesimlerinde artarak mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu en yüksek sıcaklıkların Antalya'da 32-34 derece, Isparta ve Muğla'da 30-32 derece, Burdur'da da 33-35 derece olacağı öngörülüyor.

Bölgede 17 Mayıs Çarşamba gününe kadar yağış beklenmiyor.