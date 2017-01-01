Boş beşikte kaçak sigara sevkiyatı

VAN (AA) - Van'da bir kamyonda boş beşiğe gizlenmiş 57 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Edremit-Gevaş yolunda M.P. idaresindeki kamyonu durdurdu.
"Ev eşyası yüklü olduğu" süsü verilmiş kamyonda yapılan aramada, boş beşiğe gizlenmiş 57 bin paket kaçak sigara bulundu.
Ekipler, Özalp karayolunda şüphe üzerine durdukları H.S'nin kullandığı kamyonette yaptıkları aramada ise 6 bin 600 paket kaçak sigara buldu.
Kaçak sigaralara el koyan ekipler, M.P. ve H.S'yi gözaltına aldı.