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Belediyeden, annelere jest

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:25
Belediyeden, annelere jest

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Başarılı kızlar Anneler Günü'nde annelerini gezdiriyor" projesi kapsamında başarılı 50 kız öğrenci ve anneleri için Şanlıurfa gezisi düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki geziye katılan kız öğrencilerle ve anneleri Şanlıurfa'ya belediye çalışanlarınca karanfillerle uğurlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, annelerin mutlu olabileceği bir etkinliğe imza atmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Öğrencilerin başarısında emeği olan anneleri onurlandırmak için böyle bir projeyi düşündüklerini aktaran Yaman, "Başarılı kız öğrencilerimizle annelerini Şanlıurfa gezisi için uğurladık. Amacımız öğrencilerimize başarılarının karşılığı olarak annelerine bir gezi hediye etmek." dedi.

Belediyenin her zaman annelerin yanında olacağını dile getiren Yaman, annelerin her daim kıymetli olduğunu aktardı.

Yaman, "Öyle ki bizim inanışımızda, 'Cennet anaların ayakları altındadır' düşüncesi hakimdir. Bizler Anneler Günü'nün sadece bir güne sığdırılmaması gerektiğine inanıyoruz. Belediye olarak, Mardinli annelerin mutlu olması adına her zaman onların yanındayız. Onlarla sürekli iç içe oluyor. Bu vesileyle elleri öpülesi annelerimizin Anneler Günü'nü gönülden kutlarım." diye konuştu.

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