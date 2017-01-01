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Tıpta inovatif yaklaşımlar Gaziantep'te ele alındı

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:26
Tıpta inovatif yaklaşımlar Gaziantep'te ele alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep SANKO Üniversitesince bu yıl ilaç ve biyoteknolojide inovasyon ana başlığında düzenlenen "Tıpta İnovasyon Buluşmaları Kongresi"nde klinik ve klinik öncesi ilaç araştırmaları, yeni ilaç geliştirilmesinde moleküler yaklaşımlar, kanser immünoterapisi ve bireyselleştirilmiş tedaviler konuşuldu.

Kongre Başkanı Prof. Dr. İlker Saygılı, henüz çok yeni bir üniversite olmalarına rağmen 3 yıldır düzenledikleri bu kongreyle birbirinden değerli bilim insanlarını Gaziantep'e getirerek, öğrenci, akademisyen ve vatandaşların bilgi edinmesini sağladıklarını söyledi.

Multidisipliner bir yapıda düzenlenen kongreyi, bilim yapmanın bir şahıs değil bir memleket meselesi olduğu düşüncesinden hareketle gerçekleştirdiklerini ifade eden Saygılı, bu yıl uluslararası özellik kazandırdıkları kongrenin hem genç bilim insanlarına hem de öğrencilere büyük faydası olduğunu kaydetti.

Saygılı, Türkiye'nin dört bir yanından katılımın olduğu kongrede, Harward Üniversitesinin yanı sıra İngiltere, Almanya ve Yunanistan'dan dünyaca ünlü bilim insanları ve alanlarında etkili konuşmacıların sunum yaptığını dile getirerek, "Kongremiz tüm katılımcılar için oldukça faydalı geçiyor. Kongre öncesinde 25 araştırıcının katılımıyla ilaç tasarımı kursu yapıldı. 4 yıl önce kurulan bir üniversite olmamıza rağmen, güçlü bir vizyonumuz var. İstediğini yapan, her istediğini alan bir üniversiteyiz. Şehir genelinde bir fark yaratmak adına her ay yurtdışında yaşayan başarılı bir Türk bilim insanını farklı etkinliklerle öğrenciler, akademisyenler ve halkımızla buluşturuyoruz. Hem toplum hem de bilim insanlarımız kazanıyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Saygılı, kongrede kanser, DNA hasarı, obezite, şeker hastalığı, depresyon gibi milyonlarca insanı etkileyen hastalıkların tedavilerine yönelik çalışma yürüten dünyaca ünlü bilim adamlarının sunumlar yaptığını, öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldiğini aktararak, klinik ve klinik öncesi ilaç araştırmaları, yeni ilaç geliştirilmesinde moleküler yaklaşımlar, kanser immünoterapisi ve bireyselleştirilmiş tedavi gibi güncel konuların da ele alındığını bildirdi.

Kongre yarın düzenlecek oturumların ardından sona erecek.

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