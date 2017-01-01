Erzincan'da Ahıska Türklerinin sorunları görüşüldü

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ERZİNCAN (AA) - Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, "Biz özellikle istiyoruz ki Ahıskalılar nasıl Ukrayna'da, Özbekistan'da ve başka ülkelerde devletin sırtında hiçbir zaman durmamış, kendi emekleriyle paralarını kazanmışlarsa, burada da ana vatanımızda da devletimizin sırtında durmayalım. İnsanlarımız çalışıp hem kendilerine hem de devletimize faydalı olsun." dedi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin sorunları, DATÜB tarafından düzenlenen toplantıda görüşüldü.

Üzümlü Ortaokulu Toplantı Salonu'nda, Kassanov başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Ahıska Türklerine yönelik yaklaşık 1,5 yıldır yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Ahıska Türklerinin de sıkıntılarını anlattığı, yaklaşık 2 saat süren toplantıda, yetkililer tarafından yaşanan sorunlara çözüm noktasında açıklamalar yapıldı.

Kassanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahıska Türklerinin öz vatanlarında çok mutlu olduklarını söyledi.

Ukrayna'da savaş mağduru 677 aileden yaklaşık 3 bin kişinin kurtarılarak Erzincan'a getirildiğini anlatan Kassanov, "Burada o ailelere ev, iş verildi, her ay belirli bir rakamda masrafları karşılanıyor. Arkamızda Sayın Cumhurbaşkanımız var. Nerede olsak o bize sahip çıkıyor. Allah'a şükür, güzel bir hayat yaşatıyor." diye konuştu.

Toplantıda, özellikle Üzümlü'de yaşayan soydaşlarıyla sorunlarını konuştuklarını, onların sorularına cevap verdiklerini belirten Kassanov, "Ne olacak? Nasıl olacak? Çünkü gelenlerin hepsi burada kalmak, yeni bir hayat kurmak istiyor. Devletimizin desteği ve bizim girişimlerimiz, iş birliğimizle milletimizi daha güzel yerlere getireceğiz." dedi.

Herkesin çalışmak istediğini dile getiren Kassanov, "İŞKUR'dan güzel bir haber geldi. 400 Ahıska Türkü'ne burada iş verilecek. Ondan başka, organize sanayiye yönlendirilecek ve iş verilecek. Erzurum karayolunda kendi tesislerimiz var, oraya 30-40 kişi alacağız. Burada yaklaşık 2 bin hektar arazi alınması, tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ahıskalılar için kooperatif oluşturulmasıyla, kendi emeklerinden paralarını kazanacaklar." ifadelerini kullandı.

Kassanov, şunları kaydetti:

"Biz özellikle istiyoruz ki Ahıskalılar nasıl Ukrayna'da, Özbekistan'da ve başka ülkelerde devletin sırtında hiçbir zaman durmamış, kendi emekleriyle o devletlere çalışıp, yardım edip, paralarını kazanmışlarsa, burada da öz devletimiz, memleketimiz ve ana vatanımızda da devletimizin sırtında durmayalım. İnsanlarımız çalışıp hem kendilerine hem de devletimize faydalı olsun. Bizim en büyük amacımız budur. Evlerine, durumlarına, desteklerine, devlet tarafından yardımlarına bakın, inanılmaz güzel şeyler. Bunu kimse hiçbir zaman birine vermez. Bizim problemlerimizle kimse ilgilenmiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bu işler oldu. Özellikle bütün milletimizin adına kendisine teşekkür ediyorum."



















