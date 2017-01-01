Engellilerin bir günlük askerlik heyecanı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da engeli oldukları için askerlik yapamayan 62 kişi, bir günlük asker olmanın heyecanını yaşadı.

Erzurum 109. Topçu Alay Komutanlığına yakınlarıyla gelen 62 engelli için, asker kıyafeti giydirildikten sonra kısa süreli askeri eğitimin ardından yemin töreni düzenlendi.

Törende konuşan Topçu Yüzbaşı Evrim Avcı, mazisi insanlık tarihiyle başlayan ve sayısız zafer kazanan, dosta gurur, düşmana korku veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyanın sayılı orduları arasında yer aldığını söyledi.

Güçlerini Türk milletinden aldıklarını vurgulayan Avcı, "Kahramanlığın bir örneği de siz gençlerimizin yüreğinde ateşlenen gönüllü askerlik hizmetidir. Engelli kardeşlerimizin ailelerinin de kışlada olması, bizlere ve Mehmetçiklerimize de kutsal vatan görevini yerine getirirken güç, azim, şevk ve gurur vermektedir. Bugün huzurunuzda, askerlik özlemi çeken gönüllü 62 engelli gencimize askerlik hizmeti yaptırılmıştır." dedi.

Konuşmanın ardından engelliler, silah ve bayrağa el basarak yemin etti.

Fatih Ele, arkadaşlarını temsilen yaş kütüğüne plaket çaktı.

Tören geçişinden sonra engellilere terhis belgesi verilmesi sırasında ailelerin duygulandığı görüldü.

Askerlik heyecanı yaşayan engelli yakınları, çocuklarının askerlik heyecanını paylaşmaktan mutlu olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Erzurum Vali Vekili Ayhan Terzi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik, askeri erkan ve temsili askerlik yapanların yakınları katıldı.