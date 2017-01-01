Samsun'da dilenci operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde zabıta ve polis ekiplerince dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.
Polis ve zabıta ekipleri, cuma namazı saatlerinde camilerin avluları ile çevresinde dilenen kişileri yakaladı. Anneleriyle dilendirilen çok sayıda çocuk, operasyon sırasında ağladı.
Dilenciler, zabıta araçlarına binmek istemeyince zor anlar yaşandı.
Büyükşehir Belediyesi Toplama Merkezi'ne getirilen 16'sı yabancı uyruklu 38 dilenciye Kabahatler Kanunu uyarınca 109'ar lira para cezası uygulandı.
Yabancı uyruklu dilenciler, haklarında tutanak düzenlenerek İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine götürüldü.
Dilencilerin üstünden çıkan yaklaşık bin liraya el konuldu.