Kocaelispor'a prim motivasyonu

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KOCAELİ (AA) - İzmit Belediyesi, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kocaelispor'un, play-off final karşılaşmasını kazanması durumunda futbolculara 100 bin lira prim verileceğini bildirdi.

Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaelispor'a en zor dönemlerinde bile sahip çıktıklarını belirterek, sezonun son maçını 14 Mayıs Pazar günü Altay ile oynayacak Kocaelispor'a 100 bin lira prim vereceklerini kaydetti.

Yeşil-siyahlı futbolcuların Altay'ı yenerek Spor Toto 2. Lig'e çıkacağına inandığını vurgulayan Doğan, "Kocaelispor'un gerçek yeri Süper Lig. Çünkü bu kent, bu şehir bunu fazlasıyla hak ediyor. Kocaelispor'a en zor döneminde hep sahip çıkıp destek olmaya çalıştık. Takımımıza zor dönemlerinde gerek tesis imkanı, gerek malzeme, gerekse prim desteği sağladık. Kocaelispor bu kentin bir markasıdır. Herkesin kulübe sahip çıkması gerektiğini her zaman olduğu gibi yine söylüyorum. Önümüzde çok önemli bir maç var. Bu maçı kazanacağımıza inancım sonsuz. Ben de maçta tribünde yerimi alıp takımımızı gönülden destekleyeceğim. Futbolculara Altay'ı yenmeleri halinde 100 bin lira prim de vereceğimi vaat ediyorum. Şehrin ileri gelenlerinin de takıma maddi ve manevi destek olmalarını bekliyorum." ifadelerini kullandı.