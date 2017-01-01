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8 bin öğrenciye doğada ders

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:51
8 bin öğrenciye doğada ders

SAMSUN (AA) - Samsun'da uygulamaya konulan "Tabiatta Ders Var" projesine bu eğitim öğretim yılında 8 bin öğrenci katıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında, bu eğitim öğretim yılında 8 bin öğrenci Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ders yaptı.

Kuş gözlem merkezinde dürbünle gözlem yapan öğrenciler, Galeriç Ormanları'nı gezdi, bitkileri inceleme fırsatı buldu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, AA muhabirine, Kızılırmak Deltası'ndaki habitat zenginliğinin hem turizm potansiyelinde hem de çocukların eğitiminde kullanılması gerektiğine dikkati çekti.

Çocukların doğal hayat ve habitattan uzak, betonlaşmış şehirlerde hayatını geçirdiğine işaret eden Kılınçer, "Öğrencilerin, neredeyse habitatın temel figürleri, temel kriterlerinin hiçbirinden haberleri yok. Doğal hayatla ilgili çok az bilgiyi, ulaşabildikleri kitaplardan öğreniyorlar. Doğal hayatı yerinde öğrenme şansı bulamıyorlar. Biz de 'Tabiatta Ders Var' projesiyle çocuklarımıza doğa sevgisi aşılamak ve onların doğayla etkileşimde bulunmalarını istedik." dedi.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin, sadece Samsun ve Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı güzellikleri arasında yer aldığını vurgulayan Kılınçer, şunları kaydetti:

"Ama öğrencilerimizin birçoğunun buradan haberinin olmadığını öğrendik. Bu amaçla çocukları buraya getirelim, biraz sınıfın dışında eğitim alsınlar istedik. Öğrenciler doğaya dokunarak, hissederek eğitim aldılar. Okullardaki kapalı alanlardan bir süreliğine de olsa kurtuldular. Bu proje, aynı zamanda tabiat turizminin gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda öğrencileri tabiatla buluşturmaya gelecek yıllarda da devam edeceğiz. Bu projenin devamı gelecek."


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