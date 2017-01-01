Orgeneral Temel, Güneşer'in vurulması talimatını vermiş

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BOLU (AA) - Dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişimi esnasında geçici görevde bulunduğu Şemdinli'den, Bolu'ya gelmek isteyen eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı İsmail Güneşer'in Bolu'ya ulaşmaması için gerekirse vurulması emrini verdiğini belirtti.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar meslekten ihraç edilen eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak ile tutuksuz sanıklar Yarbay Murat Gelen, üsteğmenler Burak Civelek ve Ümit Birinci ile avukatları katıldı.

Tanıkların dinlenilmesiyle devam edilen duruşmada, Güneşer'in tanık olarak dinlenmesini talep ettiği dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Temel'in, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla gönderdiği yazılı ifadesi okundu.

Halen 2. Ordu Komutanı olan Temel, yazılı ifadesinde İsmail Güneşer ile ilgili olarak, söz konusu harekat emrini görür görmez tüm birliklerini arayıp, "Bu emre uymayacağız" talimatı verdiğini belirterek, "Bizzat tüm birlik komutanlarına söyledim. Bunlardan biri de, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil İbrahim Ergin'di. Daha sonra Silopi'de geçici görevli bulunan Bolu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in Van'a gelip, Bolu'ya intikal edeceğini duydum ancak bununla temas kuramadım." ifadelerini kullandı.

Güneşer'in Bolu'ya intikal haberini aldıktan sonra Halil İbrahim Ergin'i telefonla arayarak, "Bu kişinin, kesinlikle Silopi'yi terk etmemesi" emrini verdiğini kaydeden Temel, "(Ergin) Bu kişinin (Güneşer) konvoyunun hareket ettiğini, müsaadem olursa Yüksekova'ya kadar gelmelerine izin vermemi istedi. Ben de 'Geri dönsünler, kesinlikle Yüksekova'ya gelmesinler.' şeklinde emir verdim. 'Eğer gelecek olurlarsa vurun.' emri verdim." ifadelerini kullandı.

- "Verdiğim emirlerle engellemiş oldum"

Temel, daha sonra Güneşer'in, 2. Ordu Komutanı ile görüşmek istediğini duyduğunu anlattığı ifadesinde şunlara yer verdi:

"Tekrar Tümgeneral Halil İbrahim Ergin'i arayarak, İsmail Güneşer'in beni aramasını, 2. Ordu Komutanını aramamasını, hiyerarşiyi bozmamasını söyledim. Yani Halil İbrahim Ergin ile 1-2 defa telefonla görüştük. Bu görüşmelerimde de darbe emrine uyulmamasını, emir komutanın bozulmamasını ve ayrıca İsmail Güneşer'in de bulunduğu Şemdinli'den ayrılmamasını, ayrılmış olduğunu öğrenmem üzerine de Yüksekova'ya gitmemesini, bu durumu kendisine iletmesini, aksi takdirde en geç Yüksekova girişinde vurulmasını ve engellenmesini istedim. Hatta daha sonra İsmail Güneşer'in bu emirlerimi öğrenmesi üzerine çılgına dönmüş vaziyette 'Ben de sivil araçla giderim' şeklinde söylediğini duydum. Onu da verdiğim emirlerle engellemiş oldum."

Orgeneral Temel'in ifadelerine karşı savunma yapan Güneşer ise Temel'in olayları karıştırdığını ileri sürerek, "Ben Şemdinli'de görevli olduğum halde Silopi demiş. Ben o gece bana verilen emirlere göre hareket ettim. Gidebilirsin dediler gittim. Geri dön dediler döndüm." dedi.

Duruşma, diğer tanıkların da dinlenmesi için ertelendi.

- İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, tutuklu sanıklar eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 7 eski askerin, anayasanın 309/1 ve 314/2 maddeleri uyarınca "anayasayı ihlal" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

İddianamede, darbe girişiminin başarılı olması halinde, sözde "Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı" olarak adı geçen eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in emrindeki askerlere, "Bolu Valisi ve Belediye Başkanı yerine görevlendirilecek isimlerin araştırılması" talimatı verdiği belirtiliyor.



