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Ortadoğu 13. Kahramanmaraş Altın Mücevher ve Gümüş Fuarı

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:56
Ortadoğu 13. Kahramanmaraş Altın Mücevher ve Gümüş Fuarı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ortadoğu 13. Kahramanmaraş Altın Mücevher ve Gümüş Fuarı açıldı.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 15 Temmuz'un hemen arkasından ayağa kalktığını, inancını, umudunu heyecanını asla kaybetmeyen bir ülke olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un istikrarın, bu ülkede insanların devlete duyduğu güvenin kaybolmasına yol açacak önemli bir kırılma girişimi olduğunu belirten Ünal, bunun atlatıldığını, 16 Nisan'da bir karar veren Türkiye'nin artık yoluna bakacağını ifade etti.

Vali Vahdettin Özkan da Kahramanmaraş'ın tarımsal üretim potansiyelinin yanında kuyumculuk alanında da yoğun istihdam sağladığını dile getirdi.

Kuyumculuk, altın ve bununla meşgul olma keyfiyetinin sadece ticari bir nitelik taşımadığına işaret eden Özkan, "Aynı zamanda kültürel değeri olan, bizim toplumsal zihin kodlarımızı şekillendirmede burada çalışan, nesilden nesile geçen bir kültür ifadesi, bu yönüyle de önemsiyoruz. Fuarların da ekonominin canlanması, istihdamın artması açısından Kahramanmaraş'a ciddi anlamda katma değer sunduğunu belirtmek istiyorum." dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da kuyumculuk sektörünün Türkiye'nin yüz akı olduğunu söyledi.

- "Piyasalarda hareketlenme başladı"

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler de Kahramanmaraş'ın kuyumculuk alanında önemli bir kent olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin 15 Temmuz'u yaşadığını ancak ertesi gün hemen ayağa kalkmasını da bildiğini dile getiren İşler, şunları kaydetti:

"Uzun bir süredir neredeyse tüm sektörlerde büyük durgunluk, yavaşlama var. Aynı sıkıntı dünyanın birçok ülkesinde de yok mu? 16 Nisan'dan sonra güzel ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açıldı. Belirsizlikler ortadan kalktı. Tüm taşlar yerli yerine oturdu. Piyasalarda hareketlenme başladı. İşte böyle bir süreçte kapılarını bir kez daha ziyaretçilerine açan Kahramanmaraş Fuarı'nı çok anlamlı ve değerli buluyoruz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdeleyi keserek fuarın açılışını yaptı.

40 firmanın ürünlerini sergilediği fuar, 3 gün boyunca ziyarete açık olacak.

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