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Kocaeli'de FETÖ/PDY davası

12 Mayıs 2017 Cuma, 17:15

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan, hakkında 15 yıldan yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açılan, örgütün dershanelerinde genel müdürlük yapan Hicret Şen'in yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Gebze ilçesindeki kapanan FEM ve Anafen dershanelerinin bağlı olduğu Marmara Işık Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş'nin eski genel müdürü tutuklu sanık Şen ve avukatları katıldı.

Duruşmada, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamaları yöneltilen sanık hakkındaki iddianame okundu.

Savunmasında, telefonuna ByLock indirmediğini ve kullanmadığını öne süren Şen, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Daha önce çeşitli illerde FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen dershanelerde yöneticilik ve öğretmenlik yaptığını anlatan Şen, HTS kayıtlarında FETÖ'den tutuklu olan ve yargılanan çok sayıda kişiyle telefon görüşmesi yaptığının hatırlatılması üzerine, "Bu kişiler öğretmen ve öğrenci velisidir. İşim gereği görüştüm. Görüşmelerde örgütsel bir bağ yoktur." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Yılmaz Boyraz'ın, Kocaeli'nin "medya imamı" olduğu öne sürülen tutuklu gazeteci Murat Dağdeviren ve Kocaeli "İl imamı" olduğu iddia edilen firari Mehmet Akif Saka ile hangi amaçla telefon görüşmesi yaptığını sorması üzerine sanık Şen, "Bu kişileri tanımıyorum. Neden aradığımı hatırlamıyorum. Belki yanlışlıkla aramış olabilirim." karşılığını verdi.

Dershanelerde çalışan yönetici ve öğretmenlerden örgüte himmet adı altında burs, fitre, zekat ve kurban parası topladığı yönündeki tanık ifadelerini kabul etmeyen Şen, kapatılan Kimse Yok Mu Derneğine şirket ve dershane olarak bağış toplamadığını, Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırmadığını öne sürdü.

Şirket bünyesindeki dershanelerde siyasi propaganda yaparak, öğretmen ve yöneticilere, "Siz hangi partiye oy vermeyeceğinizi iyi biliyorsunuz" şeklinde telkinde bulunduğu yönündeki suçlamaları da kabul etmeyen Şen, suçsuz olduğunu ileri sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı Yüksel Genç, ByLock raporunu kabul etmediklerini ifade ederek, MİT'in delil toplama yetkisi olmadığını ve söz konusu belgelerin mahkemede delil olarak kullanılamayacağını savundu.

Genç, 10 aydır tutuklu olan müvekkilinin kaçma ve delilleri karartma durumunun olmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Onur Altınışık, mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçun vasfı, kanunda öngörülen ceza miktarı ve dosyadaki mevcut delil durumunun dikkate alınarak, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve ilgili kurumlardan dijital materyallerin istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianamede, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen Hicret Şen'in, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan, 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



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