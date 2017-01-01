Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Cankesen:

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KASTAMONU (AA) - Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, "Son yıllarda ulaşımda çok yol katettik. Yüksek hızlı trenlerle, Marmaray ile üçüncü havalimanıyla bu gelişmişliği görüyoruz." dedi.

Cankesen, Kastamonu Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, çalışanlara yönelik birçok kazanım elde edildiğini, bu kazanımların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini söyledi.

Bir ülkenin gelişmişliğine bakmak için ulaşımına bakılması gerektiğini belirten Cankesen, "Son yıllarda ulaşımda çok yol katettik. Yüksek hızlı trenlerle, Marmaray ile üçüncü havalimanıyla bu gelişmişliği görüyoruz. Bataklık denilen yere doğayla barışık havalimanı inşa ediyoruz. Havaalanları, demiryolları ve karayolları yapılıyor. Bunların artmasıyla dünya, bizim huzurumuzu kaçırmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Cankesen, hava trafiğinden elde edilen gelirden çalışanlara verilmediğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"Geçen sene Ukrayna'da hava sahası kapatıldı. Bulgaristan ve Türkiye üzerinden uçak trafiği arttı. Ülkemiz 15 milyon hava trafiğine ev sahipliği yapıyor. Hava trafiği sonucunda mil başı uçaklardan alınan belirli bir para birikiyor. Geçen seneki hava trafiğimizden dolayı 54 milyon avro para geldi. Bu parayı kendi çalışanlarımıza dağıtamadık, geri gönderdik. Yurt dışından gelen para dağıtılmalıydı. Bunu engelleyen bürokratlarda vebal var. Bürokratik vesayet devam ediyor ve bu para geri gidiyor. Bu para personele dağıtılsa devlet en az 6 milyon lira gelir vergisi alacaktı."

Yeni sözleşme döneminin de yaklaştığına işaret eden Cankesen, "Ağustosta sözleşme dönemi başlayacak. Taleplerimiz olacak. Çalışanlarımız vergi yükü altında eziliyor. Gece çalışmanın, hafta sonu çalışmanın bir karşılığı olmalı." diye konuştu.



