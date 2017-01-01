Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sugözü Mahallesi Hıdırellez mevkisinde, Yunus Yöntem (30) yönetimindeki 07 HLH plakalı otomobil, yaklaşık 180 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Yöntem ve otomobilde bulunan Canan Avcı yaralandı.
İtfaiye ekipleri, vatandaşların yardımıyla yaralıları otomobilden çıkardı.
Ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesine kaldırılan yaralılardan Avcı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.