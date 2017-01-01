ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

12 Mayıs 2017 Cuma, 17:20

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sugözü Mahallesi Hıdırellez mevkisinde, Yunus Yöntem (30) yönetimindeki 07 HLH plakalı otomobil, yaklaşık 180 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Yöntem ve otomobilde bulunan Canan Avcı yaralandı.

İtfaiye ekipleri, vatandaşların yardımıyla yaralıları otomobilden çıkardı.

Ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesine kaldırılan yaralılardan Avcı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Antalya'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ANTALYA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
AK Partili Köse: &quot;Seçimle gelen kral olur mu?&quot;
YEREL

AK PARTİLİ KÖSE: "SEÇİMLE GELEN KRAL OLUR MU?"
Rus Başkonsolos Rogoza, Sümer'i ziyaret etti
YEREL

RUS BAŞKONSOLOS ROGOZA, SÜMER'İ ZİYARET ETTİ
Emekli Kahvesi'nde tansiyon ölçümü
YEREL

EMEKLİ KAHVESİ'NDE TANSİYON ÖLÇÜMÜ
Batı Akdeniz için sıcaklık artışı uyarısı
YEREL

BATI AKDENİZ İÇİN SICAKLIK ARTIŞI UYARISI
Engellilerin bir günlük askerlik heyecanı
YEREL

ENGELLİLERİN BİR GÜNLÜK ASKERLİK HEYECANI

Heykeltraş Çiçen'e Kılıçdaroğlu'na hakaretten para cezası
YEREL

HEYKELTRAŞ ÇİÇEN'E KILIÇDAROĞLU'NA HAKARETTEN PARA CEZASI
Eşi ve üvey oğlunu bıçakla yaraladı
YEREL

EŞİ VE ÜVEY OĞLUNU BIÇAKLA YARALADI
Düden Kavşağı hemzemin geçişi trafiğe kapanıyor
YEREL

DÜDEN KAVŞAĞI HEMZEMİN GEÇİŞİ TRAFİĞE KAPANIYOR
KİRADER Genel Başkanı ve eşinin öldürülmesi
YEREL

KİRADER GENEL BAŞKANI VE EŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİ
KİRADER Genel Başkanı ve eşinin öldürülmesi
YEREL

KİRADER GENEL BAŞKANI VE EŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİ
Muratpaşa'da vergi borçları için mobil vezne yollara çıkıyor
YEREL

MURATPAŞA'DA VERGİ BORÇLARI İÇİN MOBİL VEZNE YOLLARA ÇIKIYOR
AK Parti İl Başkanı Sümer: &quot; Antalya , Rusya ile dostluk bağının güçlenmesinde önemli bir rol oynuyor&quot;
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANI SÜMER: " ANTALYA , RUSYA İLE DOSTLUK BAĞININ GÜÇLENMESİNDE ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR"
Muratpaşa'da mini sempozyum serisi devam ediyor
YEREL

MURATPAŞA'DA MİNİ SEMPOZYUM SERİSİ DEVAM EDİYOR
Tütüncü, çilek ve muz seralarını gezdi
YEREL

TÜTÜNCÜ, ÇİLEK VE MUZ SERALARINI GEZDİ
Kepez U 13 takımı Play-off'lara kaldı
YEREL

KEPEZ U 13 TAKIMI PLAY-OFF'LARA KALDI
AOSB karikatür yarışması'nda kazananlar belli oldu
YEREL

AOSB KARİKATÜR YARIŞMASI'NDA KAZANANLAR BELLİ OLDU
Polisi görünce uyuşturucuyu tuvalete dökmek istedi
YEREL

POLİSİ GÖRÜNCE UYUŞTURUCUYU TUVALETE DÖKMEK İSTEDİ
Aytemiz Alanyaspor'da iki futbolcunun sözleşmesi yenilendi
YEREL

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA İKİ FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ
Eto'o'dan Antalyaspor taraftarına ziyaret
YEREL

ETO'O'DAN ANTALYASPOR TARAFTARINA ZİYARET

HSK'nın adli yargı değişikliği
YEREL

HSK'NIN ADLİ YARGI DEĞİŞİKLİĞİ
&quot;Türkiye'de vergi denetimi konusunda epey yol alındı&quot;
YEREL

"TÜRKİYE'DE VERGİ DENETİMİ KONUSUNDA EPEY YOL ALINDI"
Engelliler Haftası
YEREL

ENGELLİLER HAFTASI
Engellilerden trafikte farkındalık yürüyüşü
YEREL

ENGELLİLERDEN TRAFİKTE FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

YOK ARTIK TUNCAY ŞANLI!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Bir saniye farkla yakaladılar!