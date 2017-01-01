Tokat'ta yamaç paraşütü heyecanı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması başladı.

Şenyurt Mercimektepe mevkisinde gerçekleştirilen yarışlara, 9 ülkeden 100 sporcu katılıyor.

Tokat Valisi Cevdet Can, organizasyonun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Mercimektepe mevkisinin yamaç paraşütü sporu için uygun olduğunu söyledi.

Sporcuların da alanı çok beğendiğini dile getiren Can, "Paraşüt yarışlarını, Tokat'ın tabiat turizmine, görsel turizmine katkı sağlayacak bir etkinlik olarak desteklemeye devam edeceğiz. Bu sporu yaygınlaştırmak, gençlerimize sevdirmek lazım. Biz de bunun gayreti içindeyiz." diye konuştu.

Geçen sene Türkiye Hava Sporları Federasyonunun kurulduğunu belirten Can, gelecek yıllarda yarışmaları federasyon ile gerçekleştirmeyi ve geliştirmeyi düşündüklerini anlattı.

Konuşmaların ardından sporcular, yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştirdi. Yarışmacıların peş peşe atlayış gerçekleştirmesi, havada güzel görüntüler oluşmasını sağladı.

Programa AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Cumhuriyet Başsavcısı Neceattin Öztürk ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.