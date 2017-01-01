Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

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ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 heykel ile kaide ve sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakapınar Mahallesi'ndeki bir evde kaçak kazı sonucu çıkartılan tarihi eserler olduğu istihbaratını aldı.

Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 heykel ile kaide ve sikke ele geçirdi.

Evde ayrıca 1'i kurusıkı olmak üzere 2 tabanca ve 1 av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek bulan ekipler, tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.