Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20,50 ila 46,30 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN DÜŞÜK FİYAT (TL)
|EN YÜKSEK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|20,50
|46,30
|22,43
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|27,00
|27,00
|27,00
|HMS
|Kaşar Peynir
|KG
|12,85
|12,85
|12,85
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|7,95
|7,95
|7,95
|HTS
|Tavuk Eti
|KG
|6,75
|13,00
|8,59
|HTS
|Patates
|KG
|1,00
|1,00
|1,00
|HMS
|Tereyağı
|KG
|15,75
|15,75
|15,75
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış