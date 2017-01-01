Antalya'daki FETÖ/PDY davası

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ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davada, MLC şirketinin ortaklarından Orhan ve Naim Ünal'ın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Orhan Ünal, ağabeyi Naim Ünal ile yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunması alınan Naim Ünal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen bir soruşturma olmadığını ama oğlu Ahmet Ünal hakkında FETÖ/PDY kapsamında bir soruşturma yürütüldüğünü ve hakkında yakalama kararı bulunduğunu söyledi.

Kadıahmetoğulları AŞ'nin başlangıçta kolektif şirket olarak kurulduğunu anlatan Naim Ünal, daha sonra anonim şirkete dönüştüğünü, şirketi 4 kardeş, 2 yeğenin ortaklaşa yönettiklerini kaydetti.

- "Şirketimizle ilgili FETÖ iddiaları ayyuka çıktı"

2008 yılına kadar Kadıahmetoğulları şirketinin yönetiminde yer aldığını dile getiren Ünal, aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu kendisiyle birlikte Orhan Ünal ve Mustafa Ünal'ın da şirket yönetiminden ayrıldığını ifade etti.

Ünal, şöyle devam etti:

"Bu tarihten itibaren şirket Hilmi Ünal ve Sezai Ünal tarafından yönetilmeye başlandı. Ben 2008 yılından itibaren bir emekli yaşamı sürdürüyorum. Şirketten ayrıldıktan sonra kamuoyunda şirketimizle ilgili FETÖ iddiaları ayyuka çıktı. Bu nedenle rahatsız olup Hilmi Ünal ve Sezai Ünal ile bu rahatsızlığını görüştük. Kendilerinin o dönemde 'cemaat' olarak adlandırılan FETÖ ile ilişkili olduklarını duyduğumuz için rahatsız olduğumuzu belirttik. Bu tutumun yanlış olduğunu söyledik ve aramızda tartışma çıktı, kavga ettik. Ancak yönetimi tekrar almadık. Hilmi Ünal 2015 yılında, Sezai Ünal ise 4 Ağustos 2016 tarihinde yurtdışına kaçtı. Bu nedenle şirket yönetimini tekrar geri almak zorunda kaldık. Hakkımdaki FETÖ suçlamalarını kabul etmiyorum."

- "Kardeşimin kandırılmaya müsait bir yapısı vardır"

Sanıklardan Orhan Ünal ise 1996 yılında Kadıahmetoğulları şirketinin anonim şirkete dönüşmesi nedeniyle yüzde 7 hisse ile ortak olduğunu ve yönetim kurulunda bulunduğunu belirtti.

FETÖ/PDY'de araması bulunan ve şu anda firari olan Hilmi Ünal'ın kardeşi olduğunu anlatan Ünal, "Kardeşimin dini zaafları nedeniyle kandırılmaya müsait bir yapısı vardır. Eşi 2000 yılında vefat ettikten sonra örgüt üyesi kişilerle görüşmeye başladı. Kahvaltılar, sohbetlere katıldı. Beni de davet etti. Ancak ben uzak durdum. Hatta kendisiyle defalarca bu nedenle tartışıp, kavga ettik." dedi.

Ünal, 2006 yılı sonunda fiili olarak görevini Sezai Ünal'a devrettiğini, 2008 yılında şirketin olağan genel kurulu yapıldığı zaman ise yönetim kurulundan ayrıldığının tescil edildiğini kaydetti.

Şirket ortaklarından Sezai Ünal'ın ortaokul ve liseyi Fatih Koleji'nde okuduğunu anlatan Orhan Ünal, "2013 yılına geldiğimizde artık Sezai ve Hilmi Ünal FETÖ üyesi olmuşlar ve örgüte yardım yapıyorlardı. Bu nedenle zorunluluk dışında şirkete gitmiyordum. Önceki tarihlerde de Sezai ve Hilmi Ünal'ın verilen kahvaltılar, kurbanlar, burslar ile yardımlarda bulunduklarını biliyordum." dedi.

Ünal, örgütle ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, hakkında düzenlenen MASAK raporu, arama el koyma tutanakları ve tüm dosya kapsamı dikkate alındığında müsnet suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin bulunması nedeniyle Naim Ünal'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık Orhan Ünal ise toplanan delil durumu, MASAK raporu ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Antalya'daki Kadıahmetoğulları AŞ ie MLC Şirketi'nin yöneticileri hakkında başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Orhan ve Naim Ünal 7 Aralık 2016 tarihinde tutuklanmıştı. Şirketin ortaklarından Hilmi ve Sezai Ünal ise yurt dışına kaçmıştı.



