Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Koç:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





YALOVA (AA) - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, performansa dayalı çalışmalarla 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı hedeflediklerini belirterek, "Asıl amacımız, devşirme sporcularımızın yanı sıra yerli sporcularımızın da olimpiyatlara gitmesi." dedi.

Koç, Masa Tenisi 1. Lig 4. Etap Müsabakaları'nı izlemek için Yalova'ya geldi. 90. Yıl Spor Salonu'nda devam eden karşılaşmaları yakından takip eden Koç, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yaklaşık 6 ay önce göreve başladıklarını anımsatan Koç, "İlk olarak performansa dayalı çalışmalarımızla 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı hedefliyoruz. Geçtiğimiz olimpiyatlara iki devşirme sporcumuz katıldı. 4 yıllık planlama yaptık. Asıl amacımız, devşirme sporcularımızın yanı sıra yerli sporcularımızın da olimpiyatlara gitmesi." diye konuştu.

Kerim Koç, uluslararası ve açık turnuvalarda alınan puanların, olimpiyatlara gidecek sporcuların belirlenmesi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"4 yılın sonunda ilk 100'e yerli sporcularımızı taşıyabilirsek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda inşallah yerli sporcuyla yer almak istiyoruz. Yalova'nın ülkedeki masa tenisine katkısı olumlu. Yalova, milli takım ve Süper Lig'in iskeletini oluşturuyor. Milli takıma gönderdiği çok sayıda sporcu var. Buradan çok değerli bir antrenörümüz var. O da çok iyi işler yapıyor. Yerel yönetimiyle, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüyle gerçekten bir bütün olarak çalışan, örnek bir şehir. Yalova, bir sporcu fabrikası gibi. Biz de federasyon olarak bu başarı çıtasını daha yukarılara çıkarmanın çalışmasını yapıyoruz."