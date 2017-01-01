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TBMM ile DPÜ arasında protokol

12 Mayıs 2017 Cuma, 17:46
TBMM ile DPÜ arasında protokol

KÜTAHYA (AA) - Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasında sağlık hizmeti protokolü imzalandığı bildirildi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kütahya Milletvekili Dr. Vural Kavuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, halen görev yapan ya da daha önce görev yapmış sayıları 11 bini bulan milletvekilleri ve yakınlarının sağlık hizmetlerinin daha yaygın yürütülebilmesi ve kolaylaştırılması amacıyla TBMM Başkanlığının bir süredir bazı Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleriyle VIP sağlık hizmeti anlaşmaları yapıldığını hatırlattı.

Bu anlaşmaların nitelikli sağlık hizmeti, kapsamlı tıbbi donanım ve kaliteli otelcilik hizmeti gibi kriterler arandığı için seçici olunduğunu vurgulayan Kavuncu, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda DPÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi anlaşma yapılan 23. hastanedir. Ayrıca hastanemiz fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında anlaşma yapılan tek hastane özelliği taşımaktadır. Bir süre önce Kütahya DPÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde incelemelerde bulunan değerlendirme komisyonu, hastanemizi bu konuda oldukça yeterli ve kapsamlı buldular. Bunun akabinde dün TBMM Başkanlığında anlaşma protokolü bir törenle imzalanmış oldu."

Kavuncu, yeni hizmete giren DPÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesinin niteliği, donanımı, kapsamı ve sağladığı imkanlar açısından Türkiye'de iddialı ve çok tercih edilen hastanelerinden birisi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Hastanemiz nöroloji hastaları (felç ve benzeri fonksiyon kayıpları), ağrılı hastalıklar, ortopedi rehabilitasyonu, çocuk beyin felçleri gibi hastalar için ileri teknoloji yöntemleri ile tedavi imkanlarının yanı sıra sanat atölyeleri, iş uğraşı terapisi, havuz ve su ile tedaviler, robotik tedavi imkanlarına sahip. Ayrıca Türkiye'de en büyük kaplıca havuzlarına sahip bir hastane. Önemli bir farklılığı ise kalp ve akciğer hastalarının da tedavi edildiği kapsamlı bir tedavi ünitesine sahip olması. Kalp ya da akciğer ameliyatı geçirmiş, damar tıkanıklığı, KOAH gibi kronik hastalıkları olan hastalar kalp ve göğüs hastalıkları uzmanları kontrolünden geçtikten sonra özel egzersiz programlarına alınıyor ve yaşam kalitelerinde önemli iyileşmeler görülüyor. Hastanemizde hasta odalarının tamamı özel oda niteliğinde ve hasta ve yakınlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte."

TBMM ile yapılan anlaşmanın aynı zamanda hastane için bir prestij anlamını taşıdığına dikkati çeken Kavuncu, şunları kaydetti:

"Üst düzey görev yapmış bakanlarımız, milletvekili ve yakınlarının hastanemizde tedavi edilecek olması Kütahya'mızın tanıtımı için de büyük önem taşıyor. Gurur duyduğumuz bir konu ise hastanemizin sunduğu imkanların tüm hastalarımız için aynı özellikleri taşıyor olması. Yani tüm hastalarımız milletvekili veya yakınları için sunulan VIP hizmetlerinden yararlanıyor, tüm hastalarımız tek tek ayrı önem de ve değere sahip oluyor. Bu konuda şimdiye kadar emeği geçen tüm yöneticilerimize ve sağlık personelimize teşekkürlerimizi sunarız."


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