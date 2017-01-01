Şanlıurfa'daki sosyal medyadan terör propagandası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 11'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptı belirlenen 12 kişi, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, dün sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 12 kişi yakalanmıştı.