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6. Uluslararası Lösemi-Lenfoma-Miyelom Kongresi

12 Mayıs 2017 Cuma, 17:57
6. Uluslararası Lösemi-Lenfoma-Miyelom Kongresi

ANTALYA (AA) - Türk Hematoloji Derneği (THD) tarafından düzenlenen "6. Uluslararası Lösemi-Lenfoma-Miyelom Kongresi" Antalya'da başladı.

Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde başlayan kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan THD Yönetim Kurulu İkinci Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tülin Traje Celkan, çocukluk çağında kanserlerin tüm kanserlerin ancak yüzde ikisini oluşturduğunu söyledi.

"Çocukluk çağındaki kanserlerdeki başarıda yüzde 80'lere ulaşmış vaziyetteyiz." diyen Prof. Dr. Celkan, bazı erken evre dedikleri hasta gruplarında bunun yüzde 90'lara çıktığını belirtti.

Celkan, çocuk kanser hastalarında artık yaşayanların çok fazla olduğu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hatta 2020'lere 2030'lara geldiğimiz zaman her 200–300 kişiden bir tanesi çocukluk çağında bir kanser geçirmiş olacak. O zaman önlerinde 60–70 sene var. O zaman yaşattığınız hastaların kaliteli yaşaması bizim için önemli. Böyle olunca da yan etkiler gündeme gelmeye başladı. Daha önceki yıllardaki hedefimiz yaşatmaktı. Şimdi ise kaliteli yaşatmak. Hastaları kaliteli yaşatabilmek için yan etkileri olmaması gerekir. Nasıl olmaz? Kemoterapi sırasında kötü hücreleri öldürelim derken bir takım yan etkileri olarak iyi hücrelerimiz de gidiyor. Kemoterapi alan hastalar maske takar. Niçin takar? Çünkü vücudumuzun askerleri de ortadan kalkıyor. Bunlar en basit yan etkiler. Bunun yanında ileride kalp ve böbrek yetersizliği yaşayan hastalarda var. Böyle olmasınlar diye artık sadece gidip kanser hücresini öldürecek akıllı moleküller kullanılıyor. Hedefimiz daha sağlıklı başarılara ulaşmış kanserden kurtulmuş çocuklarımızın olması."

- Tedavide akıllı molekül dönemi

THD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güner Hayri Özsan da hematoloji alanındaki klinik araştırmaların önemine işaret etti. Dünyada özellikle habis hastalıkların tedavisinde ve hematoloji alanında giderek artan sayıda ilaç ve molekül keşfedildiğini söyleyen Özsan, bu verilerin klinik araştırmaların sayısında da ciddi artışlara neden olduğunu kaydetti.

Kongreye misafir olarak katılan İtalya Bologne Üniversitesi Hematoloji Bölümü Öğretim Üyesi Francesca Palandri ise kanser tedavilerinde kullanılan akıllı moleküllerin hematolojik hastalardaki etkisine değindi. Son 10 yıl içerisinde hedefe yönelik bir çok tedavinin geliştiğini belirten Palandri, "Bazı durumlarda da standart tedaviden yeterli yanıt alınmadığında bu moleküllerle başarı sağlanıyor." dedi.

Kongreye Mısır, Yunanistan, Romanya, Hollanda, Bahreyn, Makedonya, İspanya, Fransa, Sudan, İtalya, İsrail, Sırbistan, İngiltere, Kanada ve Almanya'dan 300 civarında hematoloji uzmanı katılıyor. Kongre yarın sona erecek.

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