Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması

MANİSA (AA) - Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı ile "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen avukatı tutuklandı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün sözde "ilçe sorumlusu" olduğu değerlendirilen ve firari olarak aranan F.Ç, İstanbul'da yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen F.Ç'nin sorgusu sırasında avukatı olan Y.B. de örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ç. ile avukatı Y.B, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.