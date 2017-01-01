Denizli'de şüpheli ölüm

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinde yalnız yaşayan kişi ölü bulundu.
Hasan Güler'den (64) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Güler'in yalnız yaşadığı İncilipınar Mahallesi'ndeki evine gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açtı.
Cansız bedeni bulunan Güler'in vücudunda darp izine rastlanırken cesedin yanında keser bulundu.
Hasan Güler'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.