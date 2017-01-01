Siirt'te PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Pervari ilçesinin Herekol Dağı bölgesinde, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek operasyon yapıldığı belirtildi.
Operasyonda terör örgütü PKK mensupları ile sıcak temas sağlandığı ifade edilen açıklamada, çıkan çatışmada PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Açıklamada, bölgede geniş çaplı operasyonun sürdüğü kaydedildi.