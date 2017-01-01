Mersin merkezli uyuşturucu operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin, Edirne ve İstanbul'da 2013'ten itibaren farklı tarihlerde ele geçirilen 255 kilo 187 gram eroinle ilgili 4 şüpheli tutuklandı.
Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şebekenin deşifre edilmesi ve suç unsurlarıyla birlikte yakalanmasına yönelik 4 yıl önce başlatılan çalışmalar kapsamında Mersin, İstanbul, Antalya ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Güvenlik güçlerince 2013'ten itibaren farklı tarihlerde Mersin'de 106 kilo 683 gram, Edirne'de 130 kilo 904 gram ve İstanbul'da 17 kilo 600 gram eroin ele geçirilmişti.