Engellilerin bir günlük temsili askerlik heyecanı

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ZONGULDAK/BOLU (AA) -Zonguldak ve Bolu'da engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında gerçekleştirilen askerlik yemin törenine katılan 27 engelli asker, elbiselerini giydikten sonra yemin edecekleri masaların başına geldi. Burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan engelliler, Türk bayrağı ve silaha ellerini koyup askerlik yemini etti.

Engelliler adına konuşan Aziz Kaymaz, bir günlük de olsa asker olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, kendilerine bu fırsatı verenlere teşekkür etti.

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Kurmay Albay Aykut Manioğlu ise temsili askerlik uygulamasının milletin, vatanına beslediği sevginin bir göstergesi olduğunu dile getirerek, "Ailelere yürekleri vatan ve millet sevgisiyle dolu evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Ne mutlu size ki bu gençlerimizi Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim etmiş bulunuyorsunuz." dedi.

Daha sonra engellilere protokol üyeleri tarafından sertifikaları verildi.

Küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle engelli kaldığını anlatan Hasan Kocakaya (47), gazetecilere yaptığı açıklamada, son 4 yıldır Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında düzenlenen temsili askerlikte üniforma giydiğini söyledi.

Temsili askerlik görevi yapabilmek için ağladığını anlatan Kocakaya, "Temsili askerliği her sene yapmak istiyorum. Canımı veririm bu vatan için. Ağlıyorum, çünkü çok mutluyum. Vatanımı, askerimi, milletimi koruyorum. Şunu diyorum, 'asker çok yaşa asker en büyük asker, PKK kahrolsun.' Teröristlere lanet okuyorum." ifadesini kullandı.

Sertifikaların verilmesinin ardından tören sona erdi.





- Bolu

Bolu'da da engelliler 2. Komando Tugay Komutanlığı General Eşref Bitlis Kışlasında gerçekleştirilen askerlik yemin töreninde 19 engelli, askeri üniformalarını giydikten sonra tören yürüyüşü ile yemin edecekleri masaların başına geldi, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

Engelliler, Türk bayrağı ve silaha ellerini koyup askerlik yemini etti.

Burada engelliler adına konuşan Ahmet Cengiz, asker olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi. Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Muammer Alper'in konuşmasıyla sona eren törenin ardından kısa bir eğitim alan engelli askerler, karavanadan öğle yemeği yedikten sonra teskerelerini aldı.

Törene, Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, askeri yetkililer, engelli aileleri ve engelli asker adayları katıldı.

