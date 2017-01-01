Engellilere "temsili askerlik" töreni

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir grup engelli vatandaş, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen "temsili askerlik" uygulamasıyla bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı.

Engelliler Haftası kapsamında temsili askerlik için 35 engelli 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Celalettin Alkoç Kışlası'nda buluştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra yemin töreni gerçekleştirildi.

Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, törende yaptığı konuşmada, törende yer alan ailelerin çocuklarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Askerlik yapanların gözlerindeki parıltının görüldüğünü anlatan Afgün, "Aileler bunun haklı gururunu yaşıyor. Bu gençlerimize vatan savunmasında kendilerine bir görev düştüğünde diğer askerlerimizden geri kalmayarak görevlerini yapacaklarına inancımız tamdır. Bedeli hiçbir şeyle ölçülemeyecek kutsal vatan görevini büyük cesaret ve şevkle yerine getiren evlatlarınızla ne kadar övünseniz azdır." dedi.

Konuşmanın ardından tören geçişi yapıldı ve engelli askerlere terhis belgeleri verildi.

Törene, Edirne Valisi Günay Özdemir, CHP Edirne milletvekilleri Erdin Bircan, Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ve engellilerin aileleri katıldı.