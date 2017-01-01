Pikabın kasasından düşen çocuk öldü

MUĞLA (AA) - Köyceğiz ilçesinde, babasına ait pikabın hareket etmesi sonucu kasadan dengesini kaybederek düşen çocuk öldü.
Pınarköy Mahallesi'ndeki evlerinin önünde, babası Feridun Kılınç'a ait 48 L 5954 plakalı park halindeki pikabın kasasında oynayan Cemre Kılınç (4), aracın babası tarafından hareket ettirilmesi üzerine dengesini kaybederek yere düştü.
Çocuk, olayı fark eden babası tarafından Ortaca Özel Yücelen Hastanesine kaldırıldı. Boynu kırıldığı öğrenilen Kılınç, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Ceset, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.