Düzce'de iki okulda hırsızlık iddiası

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde iki ayrı okulda meydana gelen hırsızlık olayında, okul ana bilgisayarlarının sabit disk sürücüsü veri depolanma parçaları, güvenlik kameralarının kayıt depolama cihazları, diz üstü bilgisayarları ile bir miktar para çalındı.

Alınan bilgiye göre, Gölyaka Atatürk Ortaokulu ve Anadolu Lisesinde sabah okula gelen öğretmenler, idari bölümlerin kapılarının kırılmak suretiyle açıldığını gördü.

Okul idarecilerinin bildirmesi üzerine olay yerine gele polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, her iki okulun da idari birimlerinde bulunan bilgisayarların sabit disk sürücüsü veri depolanma parçaları, güvenlik kameralarının kayıt depolama cihazları, diz üstü bilgisayarları ile bir miktar para çalındığını tespit etti.

Polis, okul çevresindeki iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsız ya da hırsızların kimlik tespiti konusunda çalışma başlattı.

Konu hakkında bilgi veren, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe, hırsızlık olayının iki okulda gerçekleştiğini belirterek, "Okullarımızda henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından hırsızlık olayı meydana geldi. İdari katlarının kapılarını kırarak içeri girmiş, bir miktar para, laptop, kamera kayıt cihazlarını ve hard disklerini çalarak olay yerini terk etmiş. Okullarımızın müdür ve öğretmenlerinin okula geldiğinde durumu fark etmeleri üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, okullarımıza gelip inceleme yapıp delil topladı." dedi.