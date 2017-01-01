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Futbol: Spor Toto 2. Lig play-off

12 Mayıs 2017 Cuma, 18:35


Stat: Gazi

Hakemler: Hakan Ceylan, Emin Yıldırım, Önder Yılmaz

Kastamonuspor 1966: Oğuzhan, Hasan, Arda (Dk. 66 Muhammet), Oğuz, Onur, Kerem, İskender (Dk. 57 Yaşar), Batuhan, Faruk, Alaaddin, Salih (Dk. 29 Mehmet)

Gümüşhanespor: Hasan, Salih, Ali Sakal, Taşkın, Cem (Dk. 55 Zahit), Cumhur (Dk. 60 Serhat), Ali Özgün, Taner, Mehmet Cansın Çiçek, Mehmet Menderes Önkuzu (Dk. 87 Alperen), Rıdvan

Goller: Dk. 64 Rıdvan, Dk. 76 Zahit (Gümüşhanespor), Dk. 80 Muhammet, Dk. 81 Hasan (Kastamonuspor 1966)

Sarı kartlar: Dk. 38 Faruk, Dk. 83 Oğuz (Kastamonuspor 1966), Dk. 71 Zahit (Gümüşhanespor)


KASTAMONU (AA) - Spor Toto 2. Lig play-off yarı final ilk maçında Kastamonuspor 1966, sahasında Gümüşhanespor ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 16 Mayıs Salı günü Gümüşhane'de oynanacak.

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