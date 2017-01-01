Suriyeli genç, geçiş yaptığı üniversiteyi birincilikle bitirdi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KİLİS (AA) - Suriye'deki iç savaş nedeniyle yarım bırakmak zorunda kaldığı eğitimine, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde (KİYÜ) devam eden Hüseyin Neccar, üniversiteyi birincilikle bitirdi.

Yaklaşık 4 yıl önce Halep Üniversitesinde eğitimini sürdürürken iç savaş sonrası ailesiyle birlikte Kilis'e göç etmek zorunda kalan Neccar, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümüne kayıt yaptırdı. Eğitimine burada devam eden Neccar, okul birincisi olarak mezun oldu.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, başarı belgesini alan Neccar, iç savaş nedeniyle yarım bıraktığı eğitim hayatını Türkiye sayesinde tamamlayabildiğini söyledi.

Daha güzel yarınlara ulaşabilmek için eğitimine tekrar Kilis'te başladığını dile getiren Neccar, Türkiye'nin kendileri için çok büyük fedakarlıkta bulunduğunu belirtti.

- "Türkiye bize sadece kapılarını değil, kalbini de ardına kadar açtı"

Türkiye'nin Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle milyonlarca Suriyeliye kapılarını açtığını ifade eden Neccar, şöyle konuştu:

"Üniversite kapısından girdiğim ilk günü dün gibi hatırlıyorum. İç savaş nedeniyle yurdumu, okulumu, yuvamı ve eğitim hayallerimi geride bırakmak zorunda kaldım. Her yeni güne ülkeme geri dönme umuduyla gözlerimi açıyorum. Lakin beklemem hiçbir şeyi değiştirmiyordu ve bir şeyler yapmam gerekiyordu. Güçlükle sınır ötesinden getirdiğim belgeler ve üniversitemizden aldığım Türkçe yeterlilik belgesiyle üniversiteye girmeye hak kazandım. Dolu dolu geçen 4 yılın ardından Allah'ın izniyle bugün mezun olmaktayım. Kapıların yüzlerimize kapandığı, dünyanın gözleri önünde ölüme terk edildiğimiz dönemde, Türkiye bize sadece kapılarını değil, kalbini ardına kadar açtı. Sevgi ve kardeşlik gibi soyut kavramların, somutlaştığı ülkede korkusuzca uyanmayı öğrendim."

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri hediyeler verirken, üniversite birincisi Neccar, dönem arkadaşları adına mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Törene, Kilis Valisi İsmail Çataklı, AK Parti Kilis milletvekilleri Hilmi Dülger ve Reşit Polat ile Belediye Başkanı Hasan Kara, İŞ-KUR Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya, KİYÜ Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, AK Parti İl Başkanı İzzet Toprak ve öğrenci velileri katıldı.