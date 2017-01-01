Manisa'da çöp poşetinde bebek bulunması

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde çöp poşetinde bebek bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Kula Emniyet Müdürlüğü, bir günlük olduğu belirlenen erkek bebeğin çöp poşetine konarak sokağa bırakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bebeğin annesi, 17 yaşındaki kızı, eşi ve olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.

Kula'nın 4 Eylül Mahallesi'nde bir kişi, aracını park ettiği sırada kaldırımda çöp poşetindeki bebeği fark ederek Kula Devlet Hastanesine götürmüş, Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen bebeğin bir günlük olduğu belirlenmişti.