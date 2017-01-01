Öğretmenlerini 42 yıl sonra arayıp buldular

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 1974-1975 yılında Merkez Ortaokulu'ndan mezun olan öğrenciler, o dönemin öğretmenlerini bulup ilçede misafir etti.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen dönemin öğrencileri, öğretmenlerinin yaşadıkları yerleri tespit ederek kendilerine ulaştı. Yoğun bir çaba sarf eden öğrenciler, 42 yılın ardından tüm okulu bir araya getiremese de büyük bir katılımla Akçakoca Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Merkez Ortaokulu öğrencileri ile öğretmenlerinden bazılarının, 42 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğuyla gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Ziyaret hakkında gazetecilere açıklama yapan dönemin okul idarecisi Faruk Albayrak, 1974-1975 yıllarında Merkez Ortaokulunda idarecilik yaptığını ve öğrencileri ile tekrar bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Akçakoca'nın ikinci memleketi olduğunu ifade eden Albayrak, "Bizim buraları unutmamız söz konusu değil. Biz buradaki yıllarımızı unutmadık, öğrencilerimiz de bizleri unutmamış. Bizleri buraya davet ettiler, biz de koşarak geldik." dedi.

Ortaokulun Felsefe öğretmeni Saliha Tosun da ilk görev yerinin Merkez Ortaokulu olduğunu belirtti. Öğrencileri ile uzun bir aradan sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Tosun, "Çok mutluyum. İlk göz ağrım olan okulumun öğrencileri bizleri unutmamış. Görev yaptığım birçok okul var ama bu öğrencilerim bizi çok gururlandırdı. Bu ilçeyi ve öğrencilerimi asla unutmayacağım. Onların öğretmenleri olarak mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.

Öğrenciler ile öğretmenleri, bir süre sohbet ettikten sonra ilçeyi gezdi.