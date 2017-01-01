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MUĞLA (AA) - "Bodrum'da Engel Yok, Şenlik Var" Festivali kapsamında engelli çocuklar için çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi.

Engelliler Haftası dolayısıyla Bodrum Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Bodrum'da Engel Yok, Şenlik Var" Festivali kapsamında Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki etkinliklere 11 ildeki 15 özel eğitim okulundan yaklaşık 160 engelli çocuk katıldı. Engelli çocuklar burada masa tenisi, bocce, eğlenceli atletizm, basketbol ve golbol oynadı.

Bodrum Mesleki ve Anadolu Lisesinden 20 öğrenci de spor faaliyetine destek vererek çocuklarla birlikte oyunlara katıldı.

Öğrencilerin özellikle görme engellilere özgü bir takım oyunu olan golbol oynarken büyük keyif aldıkları gözlendi.

Festival sorumlularından beden eğitimi öğretmeni Kubilay Kılızboğa, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenciler için farkındalık aktivitesi yaptıklarını söyledi.

Etkinliklerde her engel grubundan bireylerin yer aldığını ifade eden Kızılboğa, şöyle konuştu:

"Burada hem engel grubundaki çocuklarımız kaynaşıyor hem de aramızda olan normal çocuklarımız onlara ağabeylik, ablalık yapıyorlar. Toplumun bütün kesimlerinin burada olmasını, çocuklarımıza yakın olmasını, onlarla iş birliği içerisinde hayatı paylaşmalarını istiyoruz. Bu şenliğin en büyük amaçlarından bir tanesi de bu."

Yaklaşık üç saat süren etkinliğin sonunda öğrencilere madalyaları takdim edildi.

Etkinliğe destek veren Bodrum Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencilerine de katılım belgesi verildi.