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Çamaşır makinesinde ölü bulunan kız çocuğu defnedildi

12 Mayıs 2017 Cuma, 18:46
Çamaşır makinesinde ölü bulunan kız çocuğu defnedildi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde, çamaşır makinesinde ölü bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi.

Acısu Mahallesi'ndeki evlerinde kapağı kapalı haldeki çamaşır makinesinin içinde hayatını kaybeden Ecrin'in cenazesi, ailesi tarafından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınarak, ilçeye bağlı Tandır köyüne götürüldü.

Küçük kızın cenazesi, Tandır Köyü Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanlığına defnedildi.

Bu sırada anne Sevcan Koç, "Yavrum, benim son beşiğimdin" şeklinde ağıt yakarak, gözyaşı döktü.

Kızının mezarı başında bir süre oturup ağlayan baba Yiğit Koç da gazetecilerin olayla ilgili sorusuna, "Kızımı okuldan aldıktan sonra eve bıraktım. 10 dakika kaldım, yatıyordu çizgi film izleyip, fırına gittim geldikten sonra evde bulamadım, dışarı çıktı sandım, dışarıda aramaya başladım. Kızımı küçük oğlum buldu, o bulduktan sonra fırına geldi, 'kardeşim uyanmıyor' dedi. Daha önceden çamaşır makinesinin içine giriyormuş ama benim haberim yoktu, kör ebe oynuyorlarmış, içine giriyormuş." şeklinde yanıt verdi.

Kızı Ecrin'i kreşten alarak Acısu Mahallesi'ndeki evlerine bırakan Yiğit Koç, daha sonra iş yerine gitmiş, kısa süre sonra eve gelen anne Sevcan'ın evde bulamaması üzerine kaybolduğunu düşündüğü kızını aramaya başlamış, okuldan eve geldikten sonra kardeşini arayan Hüseyin Koç, Ecrin'i kapağı kapalı çamaşır makinesinde bulmuştu.

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