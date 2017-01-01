"Mavi Marmara ve Ümmet" konferansı

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KASTAMONU (AA) - Mavi Marmara gemisinde yaşamını yitirenlerden Çetin Topçuoğlu'nun eşi Çiğdem Topçuoğlu, "Bir gemi ne yaptı biliyor musunuz? Bir gemi dengeleri altüst etti. Hz. İbrahim'in ateşini söndürmeye giden o topal karınca vardı ya... Mavi Marmara tıpkı onun gibi bir damla suydu." dedi.

Topçuoğlu, Kastamonu Üniversitesi İnsani Yardım Topluluğu tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Mavi Marmara ve Ümmet" konferansında, Mavi Marmara gemisinde eşiyle kendisinin de bulunduğunu söyledi.

Müslümanlar arasında birlik beraberliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Topçuoğlu, "Bölünmüşüz, paramparçayız. Tıpkı Filistin'in bölünmüşlüğü gibiyiz." ifadesini kullandı.

Alışmanın Müslümanların düştüğü en kötü durumlardan biri olduğunu belirten Topçuoğlu, insanın kim olduğunu bilip ona göre davranması gerektiğini anlattı.

Topçuoğlu, "İslami kimliğimiz sadece örtüden ibaret olmasın. Örtüyü de takınca moda kavramından gitmeyin. 'Üstü Mekke, altı Paris' olmayın. Erkeklerimizin de gözlerini Mekkeleştirmesi lazım. Bizler kendi nefislerimize sahip olmazsak, gelirler nefislerimizi alırlar, istediklerini ekerler. Yüzyıllar sonra da onu biçmeye gelirler." diye konuştu.

Topçuoğlu, Mavi Marmara gemisi yola çıkarken bir şey yapamayacağını iddia edenler olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bir gemi ne yapabilir?' dediler. 2010 yılında Mavi Marmara yola çıktıktan bu güne kadar 7 yıl geçti. O günden bugüne kadar dünyada ve Türkiye'de bu sürecin nasıl sonuçları olduğunu yakından takip ettim. Bir gemi ne yaptı biliyor musunuz? Bir gemi dengeleri altüst etti. Hz. İbrahim'in ateşini söndürmeye giden o topal karınca vardı ya... Mavi Marmara tıpkı onun gibi bir damla suydu."

Mavi Marmara gemisine saldırının yaşandığı geceyi anlatan Topçuoğlu, şunları kaydetti:

"Yaralılarla ilk karşılaştığımda ellerim titredi. Kurşun birinin bacağına girmiş, paramparça etmiş. Kaval kemiğiyle birlikte fırlatmış. Hani 'sahte mermi' dediler ya... Sahte mermilerle biz şehitlerimizi toprağa verdik.Tıpkı 15 Temmuz'a 'tiyatro, oyun' dedikleri gibi. Evet, bir oyun oynanıyor ama bizim üzerimize oyunlar oynanıyor. Maalesef o oyunlara biz de katılıyoruz. Akıllı olup oyunlardan en az zararla çıkmamız gerekiyor. Ülkemiz için, ülkenin şehitleri adına kalplerimizin bir atması gerekiyor."

Konferansa Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, Kastamonu Üniversitesi İnsani Yardım Topluluğu Başkanı Meryem Göbekli ile öğrenciler katıldı.



