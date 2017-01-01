Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imam"larına yönelik operasyonda 15 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün "mahrem imam"larına yönelik kent genelinde yapılan operasyonda gözlatına alınan 22 kişiden 21'inin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 6'sına ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan 23 zanlının yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.