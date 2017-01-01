Adana'da 108 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da otoyolda durdurulan iki tırda 108 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda şüphe üzerine bir tırı takibe aldı. Ekipler, tırı Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi yol ayrımında durdurdu.

Tırın arka plakasının üst kısmındaki gizli bölmede ve dorsesindeki çok sayıda lastiğin içinde 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Bunun üzerine tır sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler, şüphe üzerine TAG Otoyolu'nda durdurdukları yabancı ülke plakalı bir tırda arama yaptı.

Dorseyi inceleyen ekipler, 98 bin paket kaçak sigara buldu.

Tırın sürücüsü sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.