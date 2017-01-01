Edirne 7. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali başladı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, 7. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali başladı.

Edirne, Bursa, İstanbul, İzmir, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dan bando ekipleri, tava ciğer ustaları ve vatandaşlar, Edirne Belediyesi önünde bir araya geldi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, CHP Edirne milletvekilleri Erdin Bircan, Okan Gaytancıoğlu ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yer aldığı kortej ile bando ekipleri, marşlar eşliğinde Atatürk Anıtı önüne geldi.

Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki programdan sonra kortej, Saraçlar Caddesi'nde oluşturulan festival alanına geldi.

Vali Özdemir burada yaptığı konuşmada, Edirne'nin tüm renklerin yansıtıldığı bir ahenk şehri olduğunu söyledi.

Edirne tava ciğerinin Edirne'de yenmesi gerektiğini belirten Özdemir, "Ciğer aslında sadece Edirne'de yenir ve Edirne'de güzeldir. Başka bir yerde Edirne ciğerinin tadının alınması mümkün değildir. Edirne'de ve Trakya'da üretilen özel ciğerlerden ve Edirne'nin sevgi dolu, muhabbet dolu ustalarının ellerinden çıkan ciğerler, Edirne'de yenir. Onun için diyorum ki Edirne ciğeri yemek isteyen Edirne'ye gelsin. Edirne'nin dışında başka bir yerde Edirne ciğeri yoktur." dedi.

Belediye Başkanı Gürkan da festivalin her yıl daha güzel bir boyuta ulaştığını söyledi.

Edirne'nin bir turizm şehir olduğunu ve bu yolda çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Gürkan, "Edirne yılda aldığı 3 milyon 200 bin turistle dünyada en çok turist çeken 100 şehir arasında 60. sıradaydı. İnanıyoruz ki en çok 5 yıl içerisinde bu rakam ikiye katlanacak daha sonra üçe katlanacak. Günü geldiğinde hepimiz göreceğiz ki Edirne tüm dünyada en çok turist çeken 100 şehir içerisinde ilk 20 içine girecek. Bu bizim hedefimiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivale katılan bando şeflerine plaket ve hediyeler takdim edildi. Bando ekiplerinin de gösteri sunduğu festival, 14 Mayıs Pazar gününe kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.