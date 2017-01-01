Basketbolda maçın ardından

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UŞAK (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında sahasında Trabzonspor Medical Park'a 101-92 mağlup olan Muratbey Uşak'ta başantrenör Ozan Bulkaz, bu seneden ders çıkararak gelecek sezon daha dikkatli olacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında il yönetimine, Muratbey Uşak'ın yönetim kuruluna ve Uşaklı taraftarlara teşekkür eden Bulkaz, yeni sezonda daha iyi bir takımla sahaya çıkacaklarını aktardı.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmenin çok değerli olduğunu ifade eden Bulkaz, "İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla bir sezon geçirdik. Süper Lig'de beşinci sezonumuzu oynayacağız. Bunun gururunu yaşıyoruz. Bu seneden ders çıkararak önümüzdeki sezon daha dikkatli olacağız. Değerli bir ligde mücadele veriyoruz, burada olmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.





- Trabzonspor Medical Park cephesi





Trabzonspor Medical Park Başantrenörü Sergey Bazarevich, karşılaşmada iyi oynayarak, galip geldiklerini belirtti.

Bazarevich, müsabakanın iki taraf için de çok anlamlı olmadığını kaydederek, şöyle konuştu:

"İki taraf için de çok anlamı olmayan bir maçtı, sıralamada bir şey değiştirmeyecekti. Ligin ilk yarısında Uşak karşısında beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Onun için bu maçı ne olursa olsun kazanmak istiyorduk. Maçın ilk yarısında kötü oynadık ama ikinci devre elimizden geleni sahaya koyduk ve kazanan taraf biz olduk. Galibiyetten dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sezona iyi başlamadık, sakatlıklar oldu, kulüp içinde yaşadığımız diğer problemler bizim iyi bir sezon geçirmemize engel oldu. Umarım kulüp olarak bu yıl yaşananlardan ders alır ve önümüzdeki sezon daha iyi oluruz."