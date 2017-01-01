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Şırnak'ta terör operasyonu

12 Mayıs 2017 Cuma, 19:37

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde hava destekli süren operasyonda, 6 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bestler Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda 19-30 Nisan 2017 tarihleri arasında icra edilen ve 29 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Aynı bölgede Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığının katılımıyla devam eden 2. safha operasyonda, bugün teröristlerle çıkan çatışmada, jandarma astsubay çavuşun şehit olduğu kaydedilen açıklamada, devam eden sıcak temasta 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bölgede sıcak temasın devam ettiği aktarılan açıklamada, "19 Nisan 2017 tarihinden bugüne toplam 35 bölücü terör örgütü mensubu Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir." denildi.

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