Durdurulan araçlara "Afyon lokumu" ikramı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası nedeniyle sürücülere "Afyon lokumu" dağıtıldı.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil, Denetleme Büro Amirliği Ekipleri tarafından Dinar-Isparta karayolunun 1. kilometresinde trafik uygulaması yapılarak araç sürücülerine ve şehirler arası özel bir otobüs firması yolcularına lokum ve çiçek ikramları yapıldı.

Dinar İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Dinar’da 6-16 Mayıs Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftasını dolu dolu geçirdiklerini belirtti.

İlçe giriş ve çıkışlarında trafik uygulamaları yaptıklarını ifade eden Dinç, şöyle konuştu:

"Haftanın özelliği nedeniyle uygulama esnasında durduğumuz araç sürücülerine trafik kuralları hakkında bilgiler veriyoruz. Ayrıca trafik haftası olması nedeniyle araç sürücülerine ve yolcularımıza karanfil, lokum ve trafik haftasıyla alakalı el broşürlerini takdim ediyoruz. Bu haftanın sloganı olan 'Uyduğunuz her trafik kuralı birbirimize duyduğumuz saygının ifadesidir. Trafik hayattır' konulu broşürlerimiz sürücüler üzerinde olumlu etki yapmıştır. Vatandaşlarımıza kazasız yolculuklar diliyoruz."









