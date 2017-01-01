Adana'da FETÖ'nün SGK yapılanmasına yönelik dava

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ADANA (AA) - Adana'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 4'ü tutuklu 30 sanığın yargılanmasına başlandı.

Davanın ilk duruşması, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce duruşma salonunun fiziki koşullarının yetersizliği nedeniyle Adana Bölge Adliye Mahkemesindeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik salonda görüldü.

Davaya, tutuksuz sanıklar ve avukatlarının yanı sıra, tutuklu sanıklar Mustafa Akgün, Öncü Barış Ercan, Yılmaz Seyren ve Yusuf Şahin ise Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Kimlik tespitlerinin ardından savunmasını SEGBİS aracılığıyla yapan tutuklu sanıklardan Yusuf Şahin, suçlamaları kabul etmediğini, FETÖ/ PDY terör örgütünün kripto haberleşme sistemi ByLock uygulamasını cep telefonuna yüklemediğini ve kullanmadığını savundu.

İddianamede adı geçen Zihni Aldırmaz ve Ahmet Ece ile görüşmediğini belirten Şahin, ''Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde polis memuru olarak görev yaparken 2015-2016 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) geçtim. Ben bu yapıyla alakalı olarak telefon dinleme konusunda soruşturma geçirdim. İsteyerek değil kanun gereği görev yerim değişti. Ben FETÖ/PDY terör örgütünün sohbet toplantılarına katılmadım. Örgütün basın-yayın organı Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisine abonelik yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.''dedi.

Diğer tutuklu sanık Mustafa Akgün de suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık eski Adana Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Muharrem Akbaş ise savunmasında terör örgütüyle iltisaklı Burç okullarına çocuklarını gönderdiğini anlatarak, "Üzerime atılı terör örgütü üyesi suçlamasını kabul etmiyorum. Singapur ve Malezya'ya resmi ziyaretler kapsamında gittim. Zaman Gazetesi ve Sızıntı dergisine aboneliğim söz konusu değildir. Beraatimi talep ederim."ifadelerini kullandı.

Savunmaların tamamlanmasın ardından iddia makamı mütaalasını, Mustafa Akgün'ün cep telefon hattında terör örgütünün kripto yazışma sistemi ByLock uygulamasının bulunmaması ve tutuklukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesini, diğer tutuklu sanıkların ise mevcut halinin devamı yönünde verdi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Mustafa Akgün'ü adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.