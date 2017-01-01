Amasya’da ev yangını

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Bademli köyünde çıkan yangında 4 ev hasar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Bademli köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin haber vermesi üzerine Gümüşhacıköy İtfaiye ekipleri olay yerine geldi.
Çorum'un Osmancık ilçesinden itfaiye ekiplerinden de destek isteyen ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında Durmuş Yılmaz'a (65) ait iki ev, Satu Karakurt (79) ve Satılmış Karakurt'a (80) ait evler kullanılmaz hale geldi.