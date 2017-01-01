14. Türkiye KoçSporFest Üniversite Oyunları

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DENİZLİ (AA) - Pamukkale Üniversitesinin (PAÜ) ev sahipliğinde 14'üncüsü düzenlenen Türkiye KoçSporFest Üniversite Oyunlarının final müsabakaları başladı.

PAÜ Arena'da düzenlenen final müsabakaları açılış töreninde, finale kalan 103 üniversitenin bayraklarıyla yapılan kortej yürüyüşünün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer, açılışta yaptığı konuşmada, bu yıl 180 üniversiteden yaklaşık 30 bin üniversiteli gencin organizasyon kapsamında yarıştığını söyledi.

Final müsabakalarına bu yıl ev sahipliği yapan Pamukkale Üniversitesine teşekkür eden Tamer, sporculara da başarılar diledi.

PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan da sporun din, dil, ırk gözetmeden insanları buluşturduğunu vurgulayarak, "Sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu göstermek amacıyla organize edilen bu etkinlikte PAÜ olarak sporcuları ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Koç Holding AŞ Kurumsal Marka Müdürü Okyar Tuncel de bu tür spor organizasyonlarına destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, müsabakaların olimpiyat ruhuna yakışır centilmenlik içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Törende PAÜ Rektör Yardımcısı Kılınçarslan, gelecek yıl KoçSporFest finallerine ev sahipliği yapacak Çukurova Üniversitesi adına Rektör Baş Danışmanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz'a KoçSporFest bayrağını devretti.

Türkiye'nin 103 üniversitesinden yaklaşık 5 bin sporcu, 14. Türkiye KoçSporFest Üniversite Oyunlarının final müsabakalarında atletizm, basketbol, jimnastik, dağ bisikleti, futbol, hentbol, okçuluk, voleybol ve yüzme branşlarında bir hafta boyunca mücadele edecek.

Açılış törenine Denizli Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Süleyman Kocasert de katıldı.