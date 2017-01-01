ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

14. Türkiye KoçSporFest Üniversite Oyunları

12 Mayıs 2017 Cuma, 19:55

DENİZLİ (AA) - Pamukkale Üniversitesinin (PAÜ) ev sahipliğinde 14'üncüsü düzenlenen Türkiye KoçSporFest Üniversite Oyunlarının final müsabakaları başladı.

PAÜ Arena'da düzenlenen final müsabakaları açılış töreninde, finale kalan 103 üniversitenin bayraklarıyla yapılan kortej yürüyüşünün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer, açılışta yaptığı konuşmada, bu yıl 180 üniversiteden yaklaşık 30 bin üniversiteli gencin organizasyon kapsamında yarıştığını söyledi.

Final müsabakalarına bu yıl ev sahipliği yapan Pamukkale Üniversitesine teşekkür eden Tamer, sporculara da başarılar diledi.

PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan da sporun din, dil, ırk gözetmeden insanları buluşturduğunu vurgulayarak, "Sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu göstermek amacıyla organize edilen bu etkinlikte PAÜ olarak sporcuları ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Koç Holding AŞ Kurumsal Marka Müdürü Okyar Tuncel de bu tür spor organizasyonlarına destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, müsabakaların olimpiyat ruhuna yakışır centilmenlik içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Törende PAÜ Rektör Yardımcısı Kılınçarslan, gelecek yıl KoçSporFest finallerine ev sahipliği yapacak Çukurova Üniversitesi adına Rektör Baş Danışmanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz'a KoçSporFest bayrağını devretti.

Türkiye'nin 103 üniversitesinden yaklaşık 5 bin sporcu, 14. Türkiye KoçSporFest Üniversite Oyunlarının final müsabakalarında atletizm, basketbol, jimnastik, dağ bisikleti, futbol, hentbol, okçuluk, voleybol ve yüzme branşlarında bir hafta boyunca mücadele edecek.

Açılış törenine Denizli Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Süleyman Kocasert de katıldı.

İLGİLİ HABERLER
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
DTO'da çalışan annelere yönelik konferans düzenlendi
YEREL

DTO'DA ÇALIŞAN ANNELERE YÖNELİK KONFERANS DÜZENLENDİ
Denizli'de şüpheli ölüm
YEREL

DENİZLİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM
Kadın Meclisi'nden Anneler Günü programı
YEREL

KADIN MECLİSİ'NDEN ANNELER GÜNÜ PROGRAMI
Pamukkale Belediyesi Sağlık Kompleksinin kaba inşaatı tamamlandı
YEREL

PAMUKKALE BELEDİYESİ SAĞLIK KOMPLEKSİNİN KABA İNŞAATI TAMAMLANDI
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Gençlere Avrupa fırsatlarını anlattılar
YEREL

GENÇLERE AVRUPA FIRSATLARINI ANLATTILAR
Denizli'de Engelliler Haftası etkinlikleri başladı
YEREL

DENİZLİ'DE ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
Şehit Başsavcının makam şoförü Akşehirli toprağa verildi
YEREL

ŞEHİT BAŞSAVCININ MAKAM ŞOFÖRÜ AKŞEHİRLİ TOPRAĞA VERİLDİ
Adalet Bakanı Bozdağ:
YEREL

ADALET BAKANI BOZDAĞ:
Şehit başsavcı Alper son yolculuğuna uğurlanıyor
YEREL

ŞEHİT BAŞSAVCI ALPER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in kazada ölmesi
YEREL

DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI ALPER'İN KAZADA ÖLMESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

YOK ARTIK TUNCAY ŞANLI!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Bir saniye farkla yakaladılar!