FETÖ üyeliğinden aranan eski hakim bağ evinde yakalandı

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KIRŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yaklaşık bir yıldır aranan eski hakim, Kırşehir'in Kaman ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, meslekten ihraç edilen ve yaklaşık bir yıldır hakkında yakalama kararı bulunan eski sulh ceza hakimi Mehmet K'nın Kaman ilçesine bağlı İsahocalı köyünde olduğu bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Kendisine ait bağ evinde yakalanan eski hakim Mehmet K. ile yanında bulunan kardeşi L.K. de gözaltına alındı. Mehmet K'nın saklandığı evde yapılan aramada, kapatılan Zaman gazetesi nüshaları, bazı belgeler ve kendi el yazısıyla yazdığı ajandalar bulundu. Notlar şeklindeki ajandaların bazılarında 17-25 Aralık süreci, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası ile ilgili bazı bilgilerin yer aldığı ileri sürüldü.

Mehmet K'nın daha önce Kırıkkale'de görev yaptığı, 2016 Haziran ayında Erzurum'a tayininin çıktığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da kararnameyle görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.