3. Uluslararası Arsemeıa Festivali

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adıyaman Arsemeıa Müzik Festivali resitallerle devam etti.
Adıyaman Üniversitesi Medika Sosyal Konferans Salonu'nda festival kapsamında gerçekleştirilen keman resitalini sanatseverler ilgiyle takip etti.
Festivalin Sanat Yönetmeni Özgür Oğuz, yaptığı konuşmada, festivalin yoğun bir katılımla devam ettiğini belirtti.
Kentin kalkınması amacıyla festivali düzenlediklerini ifade eden Oğuz, "Uluslararası Adıyaman Arsemeıa Müzik Festivali yeni gruplar da ortaya çıkarıyor. 3 yıldır bu etkinliği düzenliyoruz. Geleneğimizi sürdürüyoruz. Festivale ilgi yoğun. Çok keyifli bir program geçiriyoruz. Adıyaman'a sanatsal dokunuşlar katmaya çalışıyoruz." dedi.