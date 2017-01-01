Gümüşhane'de FETÖ/PDY davalarında karar

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklanan ve meslekten atılan 3 eski akademisyen, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, KHK ile meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Hüseyin Daş ve avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan Daş, üzerine atılı suçlamayı reddederek, önceki savunmasını aynen tekrarladığını bildirdi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin devlet ve millet aleyhine hiçbir oluşum içinde bulunmadığını ve terör örgütünün asıl amacından habersiz olduğunu savunarak, sanığın tutukluluk süresi göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Kısa aranın ardından mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Sanık Daş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, aynı mahkemede görülen diğer duruşmalarda ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan eski akademisyen ve tutuklu sanıklar Selahattin Albayrak 6 yıl 3 ay, Cemil Şahin 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.